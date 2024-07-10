فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الأربعاء، جثامين شهداء مجزرة مدرسة المتنبي (العودة) ارتقوا بقصف "اسرائيلي" من مجمع ناصر الطبي في غرب خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء، وسط أجواء من الحزن والدموع على ذويهم وأصدقائهم، وانطلق موكب التشييع من مجمع ناصر مع تردد الهتافات والتهليل والتكبير وصولاً إلى مثواهم الأخير لدفنهم في أحد المقابر.

وأطلقت طائرة لجيش الاحتلال صاروخاً باتجاه بوابة مدرسة العودة التي تؤوي نازحين في مدينة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، ما ادى إلى ارتقاء 23 شهيدًا وما يزيد عن ثلاثين إصابة.

وارتفعت حصيلة عدوان جيش الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، بحسب بيانات وزارة الصحة بغزة، إلى 38243 شهيد و88033 إصابة، منذ السابع من اكتوبر الماضي.