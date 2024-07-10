عشرات الشهداء والإصابات في قصف الاحتلال لمناطق مختلفة بقطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عشرات المواطنين جلهم من الأطفال، فجر اليوم الأربعاء 10-7-2024، في بالعديد من الاستهدافات من جيش الاحتلال بواسطة الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية تركزت على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية، استشهاد 8 مواطنين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين بينهم نساء في قصف من طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف منازلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال محال تجارية في محيط منطقة البلدية بالمخيم ذاته ما أدى الى اشتعال النيران فيها وتدميرها.

وبحسب المصادر، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ بقطاع غزة، إن 10 مواطنين على الأقل أصيبوا في غارة إسرائيلية على شارع النصر، وعلى شقة سكنية في شارع النصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة.

وفي ذات الإطار، جددت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق جنوب غرب مدينة غزة "تل الهوا"، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، بينما استهدف قصف مماثل جمعية الشابات المسلمات داخل عمارة الياسمين بمدينة غزة.

كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بمنطقة الحي السعودي غرب رفح.

ويًشار إلى أنه ارتكبت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة عقب استهدافها مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 29 شهيدا على الأقل، وأكثر من 53 إصابة بينها حالات خطيرة وحرجة.

جدير ذكره، أنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38243 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88033 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.