الدفاع المدني يطالب الأونروا بتحديد مخصص من الوقود لاستمرار عمله

فلسطين اليوم

طالب الدفاع المدني الفلسطيني في غزة وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين بتحديد مخصص من الوقود لصالح الدفاع المدني للاستمرار في تقديم الخدمات في ظل زيادة كثافة الغارات الجوية والمجازر الدموية بشكل يزيد من الأزمات الإنسانية .

واستهجنت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر واستهداف الأعيان المدنية والمؤسسات المخصصة كمراكز إيواء بشكل يهدد حياة وأرواح مئات الآلاف من المجتمع الفلسطيني وذلك باستخدام أسلحة أمريكية الصنع.

واستنكرت قيام الاحتلال باستخدام قنابل يمنع استخدامها في مناطق مكتظة بالكثافة البشرية في ظل إزرياد الحصار على القطاع الانساني ووقف امدادات الوقود عن الدفاع المدني وتقليصه عن مؤسسات انسانية أخرى.