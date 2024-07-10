المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف محطة توليد الطاقة قرب الخضيرة المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأربعاء 10-7-2024، استهدفها لمحطة توليد الطاقة قرب مدينة الخضيرة بالداخل المحتل بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 / 7 / 2024، محطة اوروت رابين لتوليد الطاقة بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق :

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 / 7 / 2024، محطة اوروت رابين لتوليد الطاقة بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

ويُشار إلى أن هذه المحطة هي محطة توليد كهرباء بخارية تعمل بالفحم، وتقع على ساحل البحر المتوسط في مدينة الخضيرة داخل أراضي فلسطين المحتلة، وقد بدأ تشييد المحطة في عام 1973 وبدأت عملها في 1981. وبالقرب من المحطة ميناء يزودها باحتياجاتها من الفحم مباشرة.