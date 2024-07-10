طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة حتى الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 10-7-2024، أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في المساء والليل: يكون الجو صافياً دافئاً نسبياً في المناطق الجبلية ودافئاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غداً الخميس: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت المقبل: يتوقع أن يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.