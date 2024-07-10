مقتل جندي من وحدة "الكوماندوز" الخاصة خلال معارك مع المقاومة وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك مع المقاومة وسط غزة

وتحت بند سمح بالنشر، الجندي القتيل هو رقيب عسكري (تل لحات)، يبلغ من العمر 21 عاما، من كفار سابا، وقتل على يد قناصة المقاومة في حي الرمال بغزة.

وأمس الثلاثاء أعلنت فصائل المقاومة تنفيذ سلسلة من العمليات في عدة محاول في قطاع غزة، شملت عمليات قنص ونصب كمائن وتفجير عبوات ناسفة واستهداف دبابات وناقلات جند بقذائف مضادة للدروع.

ووافقاً لمصادر عبرية فإن عدد قتلى جيش الاحتلالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الماضي، ارتفع ليصل إلى 680 قتيلاً، منهم 324 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة