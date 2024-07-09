وصول شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بقصف منزل في دير البلح

فلسطين اليوم

وصل، اليوم الثلاثاء، خمسة شهداء إلى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، إثر استهداف منزل سكني في الدير.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن الطيران الحربي قصف منزل مأهول في شارع البركة جنوب غرب دير البلح، ما أسفر عن ارتقاء شهداء إلى جانب اصابات من المواطنين المجاورين للمنزل المستهدف.

وعصر اليوم، استهدف الطيران الحربي مجموعة من المواطنين في السوق الجديد بالنصيرات، وتجمع أخر في مخيم البريج، ما أسفر عن ارتقاء 18 شهيدًا وعشرات الاصابات من بينهم اطفال.