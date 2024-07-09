فرنسا تعتقل أكاديميا مناصرا لغزة بتهمة "دعم الإرهاب"

فلسطين اليوم

اعتقلت الشرطة الفرنسية الأكاديمي الخبير في شؤون العالم العربي والإسلاموفوبيا فرانسوا بورغا، المناصر للقضية الفلسطينية، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب".

وكانت المنظمة اليهودية الأوروبية تقدمت بشكوى ضد بورغا، بسبب منشور على منصة إكس.

وأعرب بورغا علنا عن دعمه لغزة أكثر من مرة، وقال في منشور على إكس في وقت سابق من العام الجاري إنه يكن "الاحترام والتقدير لقادة حماس أكثر بكثير من قادة إسرائيل".

كما انتقد موقف فرنسا من حماس، ووصفه بأنه "استسلام للسياسة الأميركية والإسرائيلية".