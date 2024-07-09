الاحتلال يقرر الاستيلاء على 1700 متر من أراضي دير استيا

فلسطين اليوم

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على 1700 متر من أراضي المواطنين في بلدة دير استيا، شمال غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير استيا فراس ذياب إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بالاستيلاء على 1700 متر في البلدة، بهدف إنشاء خزان مياه وخطوط ناقلة تمتد من منطقة "باب الدخمش" في واد قانا غرب البلدة، مروراً بأراضي المواطنين، لتزويد واحدة من مستعمرات الاحتلال.

كما أفاد ذياب باقتلاع قوات الاحتلال أشجار زيتون من أراضي المواطنين في منطقة "واد المعاصر" بالبلدة، تعود ملكيتها لورثة المواطن علي ساعد، بهدف مد خط مياه وشبكة صرف صحي لصالح إحدى المستعمرات.