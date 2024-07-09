سرايا القدس تعلن تدميرها آلية عسكرية للاحتلال في تل الهوا بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن تدميرها آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي أثناء توغلها في منطقة تل الهوا جنوب غرب في مدينة غزة.

وأفادت سرايا القدس، في بيان لها، بأن مجاهديها دمروا آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية من نوع (ثاقب-برملية) في محور التقدم بحي تل الهوا.

وتوغلت آليات الاحتلال بشكل مفاجئ فجر أمس، في شوارع تل الهوا ووصلت إلى مقر الصناعة التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وعند محيط الجامعات، بدعم قصف جوي ومدفعي مكثف.

وارتقى عشرات الشهداء وأصيب المئات إثر القصف العشوائي الذي يشنه الجيش في مناطق الرمال والسرايا وضواحيها.

وطلب حيش الاحتلال من سكان حي التفاح والبلدة القديمة والدرج والصبرة وتل الهوا والرمال قبل يومين وأمس، بالإخلاء فورًا، ما تسبب بحالة نزوح واسعة وسط ظروف انسانية قاهرة وقاسية على النازحين.