مدفعية الاحتلال تقصف بكثافة في شرق رفح وبمدينة غزة

فلسطين اليوم

استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محيط منطقة صوفا ومستشفى غزة الاوروبي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت العشرات من القذائف باتجاه هذه المناطق.

وقبل أسبوع، طلب جيش الاحتلال من سكان مناطق شرق خانيونس بالإخلاء فورًا، حيث نزح الآلاف وسط ظروف انسانية صعبة للغاية.

وأضاف المراسل، أن دبابات الاحتلال تقدمت في حي تل السلطان غرب رفح، مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

وفي مدينة غزة، يواصل جيش الاحتلال منذ اليومين الماضيين، تكثيف عمليات القصف الجوي والمدفعي على منطقة حي الصبرة وتل الهوا والرمال ومحيطها، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى.

كما أفادت مصادر عائلية، بأن عشرات العائلات في منطقة تل الهوا وشارع الثلاثيني ومفترق المغربي ما زالت محاصرة وغير قادرة على النزوح، بسبب استمرار عمليات القنص فيها.

وعصر اليوم، سمع دوي انفجار هز مناطق جنوب مدينة غزة، وتبين أنه ناجم عن نسف الاحتلال لأحياء سكنية بالقرب من محور "نتساريم" الذي فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المستمر للشهر العاشر على التوالي، إلى 38243 شهيد وما يزيد عن 88 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.