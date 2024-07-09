الدفاع المدني بغزة: طواقمنا غير قادرة على انتشال الشهداء والجرحى

فلسطين اليوم

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، أن طواقمه غير قادرة على انتشال الشهداء والجرحى والعالقين في المنازل المستهدفة من جيش الاحتلال الاسرائيلي وتحت الانقاض.

وأوضح الدفاع المدني، أن عدد من الجرحى استشهدوا في مدينة غزة قبل وصولهم إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع جراء صعوبة الحركة، مؤكدًا أن معداتهم وآلياتهم متوقفة جراء الأعطال المتكررة ونفاد الوقود.

وأضاف أن الوضع في القطاع مأساوي جدا وهناك قصف "اسرائيلي" متواصل من مختلف الجهات، والاحتلال يتعمد منع الخدمات الانسانية لإجبار أهالي غزة على النزوح جنوبا.