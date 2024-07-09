سرايا القدس: الاحتلال يدمّر الممتلكات بطولكرم بعدما عجز عن مواجهة المقاومين

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الاحتلال لجأ لتخريب الطرقات والممتلكات العامة والمحال التجارية والبيوت الآمنة في طولكرم شمال الضفة الغربية، بعد أن عجز عن مواجهة المقاومين.

وأضافت سرايا القدس بطولكرم في بيان، أن الاحتلال "يحاول تدفيع الأهالي ثمن احتضان المقاومة، إلا أن هذا العمل سيجعلنا موحدين في إعادة إصلاح ما أفسده هذا العدو الغاشم".

وتابعت: "هذا المستوى البطولي الذي يقدّمه أبطال الضفة الغربية، والقدرات المتنامية في كل يوم، هي ثمارُ زرعها مقاتلو وقادة هذه التشكيلات من الشهداء وممن لا زالوا على العهد، فلم يضيع أجرهم ولم يُترك دربهم".

وأردفت: "نؤكد لأهلنا المرابطين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي كامل التراب الفلسطيني وللصابرين في معركة طوفان الأقصى، وللمقاومين والأحرار في العالم أننا على قدرٍ من المسؤولية، وأننا الأولى بالدفاع عن أرضنا وعرضنا، وأننا نسأل النصر من عند العزيز الحكيم".

ووجهت سرايا القدس رسالتها لجيش الاحتلال بالقول: "كلما صعّدت في إفسادك وتخريبك لن تزيدنا إلا إصراراً وثباتاً على إكمال المسيرة حتى النصر، وأن وعد الله قد اقترب بزوالك".

وتعرضت مدينة ومخيمات منذ فجر اليوم لعملية عسكرية واسعة شنتها قوات الاحتلال، استمرت لعدة ساعات، دمّرت خلالها الشوارع الرئيسية ومحال تجارية ومبان ومنازل المواطنين لا سيما في مخيم نور شمس شرق المدينة.