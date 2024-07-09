فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجزرة "مروعة" بحق المدنيين العُزل بعدما استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة عباس الكبيرة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن 25 شهيداً وما يزيد عن 50 اصابة وصولوا عصر اليوم، إلى مجمع ناصر الطبي، بواسطة سيارات الاسعاف والمدنية.

واضاف المراسل: أنه "من بين الشهداء أطفال لا تتجاوز أعمارهم عن عشرة سنوات، كما يوجد اصابات وصفت من الناحية الطبية بالحرجة جدًا".

وأشار إلى أن الاطباء داخل مجمع ناصر قد رجحوا ارتفاع عدد الشهداء، نظرًا لوجود حالات حرجة.

وأفاد شهود عيان، لمراسلنا، بأن طيران الاحتلال استهدف بصاروخ بوابة مدرسة العودة، حيث كان يتواجد أمامها مواطنين مارة وشراء من بسطات الخضار وحاجات أخرى، المصطفة بجانب البوابة.

وأوضح أن "المواطنين والنازحين بداخل المدرسة، جميعهم مدنيين، ولا يشكلون أي خطر على الاحتلال".