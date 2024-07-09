نادي الأسير: الإفراج عن المعتقل "عبيات" بحالة صحية صادمة

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن المعتقل معزز خليل عبيات (37 عامًا)، من بيت لحم، بعد أن أمضى 9 شهور رهن الاعتقال الإداريّ، وهو بحالة صحية صعبة وصادمة.

وأكد "نادي الاسير" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن "العبيات أفرج عنه من سجن (النقب) الذي شكل وما يزال عنوانا بارزاً على جرائم التعذيب والتنكيل بحق الأسرى منذ بدء حرب الإبادة على غزة، حيث خرج العبيات بوضع صحي صعب جراء تعرضه لعمليات تعذيب متنوعة في سجون الاحتلال".

وأضاف أنّ "المعتقل عبيات تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر 2023، وتحديداً على قدميه".

وأشار "نادي الأسير" أن "العبيات واجه سلسلة من الاعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب جريمة التعذيب، وتعكس هيئته التي خرج عليها اليوم شهادة كافية لما تعرض له على مدار فترة اعتقاله، هذا إلى جانب جريمة التجويع".

ولفت البيان إلى أنّ "الكلمات الأولى للمعتقل عبيات بعد الإفراج عنه كانت أنه (تعرض لمحاولة قتل) أكثر من مرة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ عبيات أسير سابق تعرض للاعتقال مرّتين قبل اعتقاله الحالي، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحيّة قبل اعتقاله

ويواجه آلاف الأسرى الموت في سجون الاحتلال ويتصاعد ذلك مع مرور الوقت، وباستمرار عمليات التعذيب الراهنة وغير المسبوقة بمستواها وكثافتها.

يواصل الاحتلال التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن 3380 معتقلاً، من بينهم نساء وأطفال، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود (ملف سرّي).