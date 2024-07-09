إعلام إسرائيلي عن وزارة "أمن" الاحتلال: منذ 7 أكتوبر.. 9250 مصاباً في "الجيش"

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 11 جندياً إسرائيلياً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم حالات حرجة ومتوسطة، و8 منهم جرحوا خلال معارك قطاع غزّة.

وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية نقلاً عن وزارة الأمن في كيان الاحتلال، إنّ "قسم إعادة التأهيل استقبل 9250 مصاباً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم جنود احتياط".

وأشارت القناة إلى أنّ "37% من الجنود الإسرائيليين المصابين يُعانون اضطراباتٍ نفسية".

وقبل أيام، تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى العدد المرتفع لقتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في المعارك التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تعادل حجم لواءٍ في "الجيش".

وقال المعلّق العسكري في القناة الـ"12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ "جيش" الاحتلال فَقد في هذه الحرب 600 مقاتل، فضلاً عن إصابة 3000 جريح، وهو ما لم يفقده منذ عشرات السنين.