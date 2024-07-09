إعلام عبري: 70% من إصبع الجليل تضرر.. وحزب الله سيطلق 4000 صاروخ في اليوم

فلسطين اليوم

لفتت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ أكثر من 70% من المناطق في إصبع الجليل، تضررت من جراء ضربات حزب الله من لبنان.

وقال الإعلام العبرية، إنّ "نصف سكان كريات شمونة يرفضون العودة إلى منازلهم من جرّاء صواريخ حزب الله".

4000 صاروخ دقيق

بدورها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، نقلاً عن رئيس بلدية حيفا، يونا يهاف: "نحن في ظلّ خطر حقيقي. حزب الله يدمرنا، وحكومة نتنياهو لا تعمل ولا تهتم في الشمال".

وأضاف يهاف أنّه إذا تمكّن حزب الله في حرب لبنان الثانية (تموز 2006)، من إطلاق نحو 200 صاروخ غير دقيق صوب حيفا، فإنّهم حالياً قادرون على إطلاق 4000 صاروخ دقيق في اليوم، وهذا يضعنا في حدثٍ مختلف تماماً.

وبشأن احتمال ضرب المصانع البتروكيميائية في حيفا، أضاف ياهف قائلاً: "خلال حرب لبنان الثانية لم يخشَ رئيس الحكومة إيهود أولمرت وباقي الوزراء من أيّ شيء، جاؤوا كلّهم إلى حيفا في خضمّ الحرب ومرروا الكثير من المال، لكن الآن لم يحصل هذا الأمر".

المستوطنون قلقون

كذلك، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى وجود قلق عند المستوطنين من تداعيات استهداف الصناعات في حيفا، فوفق التقديرات، 3.2 مليون مستوطن في "إسرائيل"، يعيشون في مناطق فيها خطر على صحتهم في حال استهداف منشآت مواد خطيرة.

وفي منطقة خليج حيفا يوجد نحو 1500 مصدر لمواد خطيرة، قد تنتشر إذا ما جرى استهدافها. ويقول يوآف من "كريات حاييم": "لا نريد حتى أن نتخيّل الضرر الذي قد يلحق سواء بالممتلكات أم بالحالة الصحية لآلاف السكان في المنطقة".

وقبل تسع سنوات، قررت الحكومة أن وزارة حماية البيئة، ستنفّذ استطلاعاً لتقدير المخاطر في حال استهداف منشآت مواد خطيرة في خليج حيفا أثناء القتال، لكن هذه المبادرة أزيلت عن جدول الأعمال، ومنذ ذلك الحين جرى إجراء حسابات دقيقة في القضية المعقدة.

واليوم، علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على الحلقة الثانية من سلسلة "الهدهد" الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، والذي تضمّن مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وبدقة عالية.

وفي تفاصيل ردود الفعل في كيان الاحتلال على هذه المشاهد، قالت "القناة 12" الإسرائيلية إنّ نشر الحلقة الثانية من الهدهد يُشير إلى أنّ حزب الله "يدير أيضاً حرباً نفسية إلى جانب الحرب التي تُدار في الشمال".