تقرير "إٍسرائيلي" يؤكد.. جنود الاحتلال يقتلون الفلسطينيين للترويح عن أنفسهم

فلسطين اليوم

تحدثت مجلة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن "الغياب شبه الكامل لقواعد إطلاق النار في غزة، حيث يطلق الجنود النار كما يحلو لهم، ويشعلون النار في المنازل، ويتركون الجثث في الشوارع"، وكل ذلك، بحسب المجلة، و"بإذن من قادتهم".

وروى 6 جنود إسرائيليون لمجلة "972" العبرية، في تقرير لها، بعد تسريحهم من الخدمة الفعلية في غزة خلال الأشهر الأخيرة، كيف "يقوم الجنود الإسرائيليون بإعدام مدنيين فلسطينيين، بشكل روتيني، لمجرد دخولهم منطقة وصفها الجيش بأنها منطقة محظورة".

ووصفت عدّة مصادر كيف أن "القدرة على إطلاق النار دون قيود أعطت الجنود وسيلة لتنفيس التوتر، أو التخفيف من بلادة روتينهم اليومي".

وكانت مجلّة "فورين بوليسي" الأميركية كشفت، منذ أيام، وجود مشكلة في "القيادة والسيطرة" لدى "الجيش" الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنّه على الرغم من سمعته كـ"جيش محترف" يفتخر بكونه "المؤسسة العسكرية الأكثر أخلاقية في العالم"، إلا أنّ الحملة التي شنّها في غزة أظهرت وجود مشكلات خطيرة.