سرايا القدس تطلق اسم "السراب القاتل" على المعركة في مخيم نور شمس

فلسطين اليوم

أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، اسم "السراب القاتل" على المعركة التي يخوضها أبطال كتيبة طولكرم في مخيم نور شمس.

وقالت السرايا في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، إن هذه المعركة التي حشد العدو قواته فيها بحثاً عن العبوات الناسفة التي زرعها مقاتلونا الأبطال، لن ينجو فيها من القتل.

واَضافت أنه بعد عجز الاحتلال عن مواجهة مقاتلينا الأبطال، لجأ لتخريب الطرقات والممتلكات العامة والمحال التجارية والبيوت الآمنة، في محاولةٍ لتدفيع الأهالي ثمن احتضان المقاومة.

وشددت السرايا على أن هذا العمل سيجعلنا موحدين في إعادة إصلاح ما أفسده هذا العدو الغاشم.

وأوضحت أن "هذا المستوى البطولي الذي يقدمه أبطال الضفة الغربية، والقدرات المتنامية في كل يوم، هي ثمار زرعها مقاتلو وقادة هذه التشكيلات من الشهداء وممن لا زالوا على العهد، فلم يضع أجرهم ولم يُترك دربهم، ولا زال رجالنا على عهد الشهيد القائد المؤسس سيف أبو لبدة والشهيد القائد سعيد جابر".

وأكدت سرايا القدس للأهالي المرابطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وكامل التراب الفلسطيني وللصابرين في معركة طوفان الأقصى، وللمقاومين والأحرار في هذا العالم، أنها على قدرٍ من المسؤولية، وأننا الأولى بالدفاع عن أرضنا وعرضنا.

واستدركت بالقول للعدو الإسرائيلي: "إنك كلما صعّدت في إفسادك وتخريبك لن تزيدنا إلا إصراراً وثباتاً على إكمال المسيرة حتى النصر، وإن وعد الله عز وجل قد اقترب بزوالك".

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إحكام حصارها لمدينة طولكرم، مع استمرار العلمية العسكرية في مخيم نور شمس والاقتحامات لمخيم طولكرم منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، وسط حظر للتجوال على السكان.

وأفاد شهود عيان باقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع المدينة، وتحديدا شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي "المحاكم"، ودوار خضوري، ومحيط مستشفى الاسراء التخصصي، وشارع نابلس، والحي الشرقي، باتجاه الأحياء المؤدية الى مخيم طولكرم.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها الثقيلة الى جميع مداخل المدينة، وتحديدا على حاجزي جبارة العسكري، وعناب العسكري، إضافة إلى بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف أحياء المدينة، في الوقت الذي اقتحمت فيه حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نيران بشكل كثيف.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مخيم طولكرم، وعززت من دورياتها على مداخله وتحديدا الشمالية والشرقية والجنوبية.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة، وقامت بمصادرة هوياتهم، كما أوقفت مركبة فلسطينية على دوار شويكة وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها.

وأحدثت قوات الاحتلال تشويشا كبيرا على شبكات الانترنت في المدينة ومخيماتها.

واقتحمت آليات الاحتلال برفقة 5 جرافات عسكرية مخيم نور شمس مرورا بشارع السكة ودوار اكتابا، وتمركزت قرب حارة المسلخ تزامنا مع الاقتحام المستمر للمدينة ومخيم طولكرم، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاهه، وفرضت حصارا مشددا عليه.

ودمرت جرافات الاحتلال ممتلكات الفلسطينيين والبنى التحتية أثناء سيرها باتجاه مخيم نور شمس، وتحديدا في شارع السكة، ومحيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل المخيم الرئيسي، ومحيط مقبرة نور شمس، إضافة إلى تجريف محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي في محيط مخيم نور شمس، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المخيم بعد إصابة أحد محولات الكهرباء المغذية له.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص، وسمع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم عن خوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلالن على ما جاء في بيان مقتضب صادر عنها.