قيادي في المقاومة: "إسرائيل" غير مرنة حول انسحابها من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

فلسطين اليوم

كشف مصدر قيادي في المقاومة، أنّ "إسرائيل" لم تُبدِ أيّ مواقف مرنة بخصوص الانسحاب من معبر رفح، ومحور فيلادلفيا.

وأضاف المصدر القيادي أنّ "إسرائيل تريد ضمانات أكيدة لعدم استخدام معبر رفح ومحور فيلادلفيا لتهريب السلاح لحماس"، كما "ترفض أي سيادة لحماس على المعبر وتريد فرض إدارة جديدة له".

وكان مصدر كشف، الخميس، أنّ حركة "حماس" أبقت في تعديلاتها على الورقة الإسرائيلية الأخيرة،على مواقفها من تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم.

كما أصرّت في ردها على الورقة الإسرائيلية الأخيرة لوقف الحرب وتبادل الأسرى، على "ضرورة الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزّة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم وعرضه 100 م، ومن معبر رفح جنوبي قطاع غزّة".

وأشار المصدر إلى أنّ حماس، أصرّت على موقفها من رفض وضع "فيتو"، على إطلاق سراح ذوي الأحكام المؤبّدة، لافتاً إلى أنّ الحركة "أبدت مرونة في معالجة بندي 8و14، بما يضمن استمرار المفاوضات حتى التوصّل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزّة".

"الميادين"