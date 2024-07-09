سلطة المياه تدعو أصحاب الصهاريج إلى الالتزام بمعايير مأمونية المياه

فلسطين اليوم

دعت سلطة المياه أصحاب الصهاريج إلى التوجه إلى نقاط الفحص التابعة لها، لتصويب أوضاعهم والحصول على كافة الوثائق اللازمة من سريان صلاحية عمل الصهريج، والتصريح المخصص له بالنقل والمتضمن النقاط المعتمدة للتعبئة، وذلك حتى الخامس عشر من شهر تموز الحالي، وذلك ضمن حملتها لتنظيم العمل بالصهاريج، ولضمان مأمونية المياه.

وأكدت سلطة المياه، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل بعد هذا التاريخ على اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وأشارت إلى أن هناك نقاط فحص معتمدة تم تخصيصها، وهي: دائرة مياه الضفة الغربية، محطة دار صلاح- بئر العيزرية 1، مكتب حلحول.