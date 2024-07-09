شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لسوق النصيرات وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 4 مواطنين، اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرون بجروح في غارة شنتها طيران الاحتلال الاسرائيلي على سوق النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وكان 9 مواطنين استشهدوا أغلبهم أطفال وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار أبو رصاص بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيبب آخرون بجروح في قصف مدفعي قرب مفترق المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأشارت المصادر، إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي "الأباتشي" أطلق الأعيرة النارية على المناطق الغربية من رفح.

ويرتفع عدد الشهداء منذ الصباح إلى 33 شهيدا، وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38243 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88033 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.