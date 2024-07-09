الهلال الأحمر: خروج جميع النقاط الطبية بغزة عن الخدمة جراء الإخلاء القسري

فلسطين اليوم

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بخروج جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لنا في غزة عن الخدمة بسبب إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري.

وأمس، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الناس يُهجرون من أجزاء من مدينة غزة بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة أمس الأحد واليوم الاثنين. وكانت تلك الأجزاء خاضعة لأمر إخلاء شامل صدر في تشرين الأول/أكتوبر لجميع أنحاء شمال غزة.

وذكر المكتب الأممي أن الأحياء المتضررة يوجد بها أكثر من 60 ملجأ كانت في الأصل مدارس بالإضافة إلى مستشفيين يعملان بشكل جزئي، و6 نقاط طبية ومركزي رعاية صحية أولية. وقد غادر الموظفون والمرضى، وفق التقارير، المستشفيين في المنطقة التي صدر بشأنها أمر الإخلاء وما حولها.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأعمال القتالية النشطة والطرق المدمرة والقيود على الوصول الإنساني وغياب النظام العام والسلامة، كل ذلك يواصل تقويض الحركة على طول الطريق الرئيسي للشحنات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم إلى خان يونس ودير البلح.

وقد أدى ذلك إلى شح حاد في الوقود والمساعدات لمواصلة العمليات الإنسانية، كما أنه يزيد خطر تلف الإمدادات العالقة على الشاحنات- وخاصة الغذاء- مع درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.