إعلام عبري يعترف: حزب الله تمكن من تصوير مواقع حساسة جدًا في "إسرائيل"

فلسطين اليوم

اعترف الاعلام العبري، اليوم الثلاثاء، عقب نشر حزب الله فيديو الهدهد رقم (2)، أن مسيرات حزب الله تمكنت من تصوير المواقع الأكثر حساسية في الكيان "الإسرائيلي".

ونشرت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، تسجيلاً جديدًا لمواقع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في الجولان والتي تُسمى "عيون الدولة".

ويظهر في الفيديو مشاهد إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية.

وفي وقت سابق نشر حزب الله مشاهد إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في حزب الله.