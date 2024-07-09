بالفيديو "عيون الدولة".. حزب الله ينشر تسجيلاً جديدًا لمواقع الاحتلال في الجولان

فلسطين اليوم

نشرت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، تسجيلاً جديدًا لمواقع الجيش الإسرائيلي في الجولان والتي تُسمى "عيون الدولة".

ويظهر في الفيديو مشاهد إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية.

وفي وقت سابق نشر حزب الله مشاهد إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية