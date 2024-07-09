50 شهيداً و130 إصابة بـ 3 مجازر "إسرائيلية" في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيداً و130 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 277 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 38243 شهيداً و88033 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.