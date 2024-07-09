جنود الاحتلال في غزة: كان يُسمح لنا بإطلاق النار على أي شخص للمتعة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية، مستندة على شهود من جيش الاحتلال عن الفظائع والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة بأمر من قادتها.

وقالت المصادر نقلاً عن شهادات جنود في "جيش" الاحتلال قولهم: "أطلقنا النار عشوائياً وأحرقنا منازل وتركنا جثثاً في الشوارع؛ وكان يُسمح لنا أيضاً بإطلاق النار على أي شخص للمتعة فقط من دون هدف محدد؛ وتمت إزالة الجثث بالجرافات حتى لا تراها قوافل المساعدات؛ وكان كل رجل يتراوح عمره بين 16 و50 عاماً يُعدُّ "مخرباً" بالنسبة إلينا".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.