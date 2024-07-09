"كتيبة طولكرم" تستهدف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، أن مجاهديها يواصلون التصدي والاشتباك في محاور القتال في مدينة طولكرم ومخيمها نور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة، ويستهدفون قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات الناسفة المعدة مسبقاً.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بيان عسكري: تمكن مجاهدونا في وحدة الهندسة من تفجير عبوة شديدة الانفجار في محور (المنشية) بأليات العدو المقتحمة لمخيم نور شمس.

وأضافت، أن العدو فشل في مواجهة مجاهدينا فلجأ إلى معاقبة أبناء شعبنا بتدمير البنية التحتية والمنشأت المدنية.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم ومخيم نورشمس في المدينة، ودمرت بنيتهم التحتية، مع فرض حظر للتجوال، وتصد كبير من المقاومين لهذا الاقتحام

نص بيان سرايا القدس- كتيبة طولكرم كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

((وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ))

سرايا القدس-كتيبة طولكرم

#تصدي_اقتحام_العدو

يواصل مجاهدونا التصدي والإشتباك في محاور القتال ويستهدفون قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة المعدة مسبقًا، نؤكد أن العدو فشل في مواجهة مجاهدينا فلجأ إلى معاقبة أبناء شعبنا بتدمير البنية التحتية والمنشأت المدنية.

قتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

#معركة_طوفان_الأقصى

ســــرايا الـــقـدس -كـــتـيـبـة طولكرم

الإعــلام الحــربــي

الثلاثاء 09-07-2024