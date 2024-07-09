حادثة غريبة.. ثعبان يلقى حتفه بـ "عضة بشرية"!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام هندية أن رجلاً في ولاية بهار تعرض للدغة ثعبان، فقام برد فعل مماثل وعض الثعبان حتى الموت، في حادثة غريبة.

ووفقا للتقارير المحلية، كان سانتوش لوهار، العامل في مشروع للسكك الحديدية في منطقة راجولي، نائما في معسكره في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عندما وقع الحادث.

ودخل الثعبان السام إلى خيمة لوهار وقام بلدغه، فاستيقظ الشاب البالغ من العمر 35 عاما، من نومه وضرب الثعبان بقضيب حديدي ثم عضه مرات عدة مدفوعا بالخرافة القائلة بأن عض الثعبان من شأنه أن يحيد سمه، وهو ما أدى لإصابة الثعبان بجروح قاتلة ومات على الفور.

ونُقل لوهار إلى مستشفى منطقة راجاولي عقب ذلك، إذ تلقى العلاج، وتعافى بسرعة وخرج من المستشفى في اليوم التالي.

وقال: "في قريتي، هناك اعتقاد بأنه إذا عضتك أفعى، عليك أن تعضها مرتين لتحييد السم".

وشكك العديد من السكان المحليين في أن الثعبان كان ساما.

ماذا تفعل بعد لدغة الثعبان؟

توصي منظمة الصحة العالمية بالتصرف بسرعة وطلب المساعدة الطبية التي تمنع حدوث مضاعفات وتقلل من خطر الإعاقة أو الوفاة على المدى الطويل.

ويمكن أن تتسبب لدغات الثعابين السامة في الإصابة بشلل قد يعيق التنفس، واضطرابات نزفية يمكن أن تؤدي إلى نزف مميت، وفشل كلوي يتعذر تداركه، وتلف في الأنسجة يمكنه إحداث عجز دائم وقد يسفر عن بتر الأطراف في بعض الأحيان.