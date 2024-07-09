لابيد: نتنياهو فقد السيطرة على "الحرب" وحماس اتخذت خطوات لجعل الصفقة ممكنة

فلسطين اليوم

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024: إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن يائير قوله: "أعتقد أن حماس اتخذت خطوات لجعل صفقة إعادة المختطفين ممكنة".

وأضاف لابيد: "سأوفر شبكة أمان للحكومة للموافقة على الصفقة إذا وجد نتنياهو صعوبة في الحصول على أغلبية لدعمها"، مستدركاً: "شبكة الأمان قد تطيل عمر هذه الحكومة الفاسدة لكنني سأفعل كل شيء من أجل الأسرى".

ولايتوقف زعيم المعارضة "الإسرائيلي" يائير لابيد عن انتقاد نتنياهو بسبب سياسة حكومته بشأن صفقة الأسرى، وسياسة "إسرائيل" الخارجية والداخلية.