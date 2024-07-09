الاحتلال يجرف أراضي زراعية ويقتلع مئات الأشجار شمال رام الله

فلسطين اليوم

جرفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة من الأراضي واقتلعت مئات الأشجار في قرية أم صفا شمال غربي رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال شرعت منذ الصباح الباكر بأعمال تجريف بعشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والعنب في منطقة جبل الرأس وسط قرية أم صفا.

وتقدر مساحة الأراضي المستهدفة بهذا التجريف بنحو 200 دونم، كان المواطنون قد استصلحوها مؤخرا وزرعوها بالأشجار.

وأطلقت قوات الاحتلال التي تواجدت في المنطقة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لعمليات التجريف.