"الإعلامي الحكومي" يُحذر من مخططات الاحتلال لاستدراج النازحين إلى أفخاخ الموت

فلسطين اليوم

حّذّر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، أبناء الشعب الفلسطيني من دعوات الاحتلال بالنُّزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع لاستدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول تنفيذ مخططاته لتهجير سكان غزة بزعم تحقيق "الأمن" لقواته، مضيفاً: "الاحتلال بث تسجيلات تدعو سكان شمال غزة إلى النزوح جنوبًا وينقل آخرين قسرًا"، وتحذير من الاستجابة لها.

وأشار الاعلام الحكومي في تصريح له إلى أن الاحتلال نشر خرائط لمناطق ينوي استهدافها ويحذر بضرورة مغادرتها فورًا، لافتاً إلى أن الاحتلال يريد تحويل شمال غزة إلى مناطق غير قابلة للحياة لدفع الأهالي للنزوح جنوبًا.

ولفت إلى أن الاحتلال نشر خرائط تضليلية تدعو إلى النزوح جنوباً بزعم أنها مناطق آمنة، مؤكداً أنه يسعى إلى جعل غزة غير قابلة للحياة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال بدأ بالتهجير القسري لأهالي شمال قطاع غزة، في 13 من أكتوبر الماضي، لجميع المجتمعات الواقعة شمال وادي غزة، بما في ذلك مدينة غزة، للإخلاء إلى الجنوب، إلا إنه لايزال يجتاح تلك المناطق ويشن عمليات عسكرية أدت إلى ارتقاء وإصابة الآلاف.