فلسطين اليوم

قالت مصادر طبية: إن محطة الاوكسجين الوحيدة في مستشفى ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، مهددة بالتوقف نتيجة عدم توفر السولار اللازم لتشغيلها منذ عدة ايام.

وقالت المصادر ذاتها: "إن أطفال مرضى فقدوا حياتهم نتيجة نقص الأوكسجين، كما إنه يُهدد حياة بعض المرضى الذين يعيشون على التنفس الصناعي، وآخرون تم تحويلهم للعناية المركزة بفعل الانقطاع للكهرباء ولمحطة الاوكسجين داخل المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.