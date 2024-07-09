ما مستقبل قائد جيش الاحتلال بعد انتهاء التحقيق من أحداث 7 أكتوبر؟

فلسطين اليوم

كشفت وسيلة اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، عن مستقبل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مع قرب انتهاء التحقيقات بشأن أحداث السابع من أكتوبر.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر قولها: "إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يتخذ قريبًا قراراً بشأن مستقبل رئيس الأركان هرتسي هليفي مع قرب انتهاء تحقيقات بالجيش".

وأشارت المصادر إلى أن تحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة سيزيد الضغط على نتنياهو لتعيين إيال زمير خلفًا لهليفي.