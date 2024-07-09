شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ورفح ودير البلح

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ277، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في سلسلة غارات على مناطق متفرقةمن القطاع.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء 5 شهداء وتسجيل عدّة إصابات جلّهم من الأطفال في غارات استهدفت منازل في منطقتي الصحابة والجلاء بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أطلقت طائرات "كواد كابتر" المسيّرة النار شمالي مخيم النصيرات.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة دير البلح .

وفي جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غربي مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 فلسطينياً، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وبالإضافة إلى عدوانه، يُحاصر الاحتلال الإسرائيلي القطاع ويمنع دخول المساعدات إليه، الأمر الذي يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية، بالتوازي مع انتشار الأوبئة والأمراض.

وتوقّعت مجلة "ذا لانست" الطبية البريطانية، وهي إحدى المجلات الأكاديمية الأكثر تأثيراً في العالم، أن يتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة الـ186 ألفاً، بعد انتهاء الحرب، نتيجة إصابتهم بالأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية من جرائها.