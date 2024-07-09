إصابات واعتقال 3 شبان باقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرقي نابلس

فلسطين اليوم

أصيب 4 مواطنين فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الاحمر،ب أن طواقم الإسعاف نقلت إلى المستشفى إصابة لشاب بالرصاص الحي و 3 إصابات لطفلات أصبن بشظايا الرصاص.

وقالت مصادر محلية، بأن اشتباكات مسلحة "عنيفة" دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال بالقرب من مخيم عسكر الجديد.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في مخيم عسكر الجديد وحي المساكن الشعبية شرقي نابلس، واعتقلت كلا من أمير أحمد عودة، ومحمد غسان أبو جميلة، وعلي حسن أبو جميلة.