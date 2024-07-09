الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها ويدمر البنية التحتية وممتلكات المواطنين

فلسطين اليوم

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" عقب اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت طولكرم عبر بوابة "نتساني عوز"، ترافقها الجرافات العسكرية، بينها اثنتان من نوع D9، تزامنا مع تحليق طائرات "كواد كابتر" في سماء المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من شوارع المدينة، وحاصرت مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة، وسط توقعات بعدوان واسع على المدينة ومخيماتها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من آلياتها إلى المدينة، عبر حاجز جبارة العسكري جنوبا، وحاجز عناب العسكري شرقا، بالإضافة إلى بوابة "نتساني عوز".

واحتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين على دوار اليونس في طولكرم، كما احتجزت مركبة على دوار شويكة في المدينة.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع في دوار اليونس، كما اقتلعت الأشجار في شارع نابلس.

واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بالرصاص، وسمع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن أحد مقاتليها استدرج آلية عسكرية لقوات الاحتلال المقتحمة لأطراف مخيم طولكرم، ومن ثم تفجير الآلية بعبوة ناسفة.

وقبل أسبوع، قتل جندي من جيش الاحتلال وأصيب ضابط من وحدة المستعربين (قوات خاصة) بجراح خطيرة في تفجير لغم بمدرعة من طراز "نمر"، خلال اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم.