عدوان إسرائيلي على محيط مدينة بانياس الساحلية في سوريا

فلسطين اليوم

شن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس الساحلية، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وأضاف المصدر أنّ العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وفي 27 الشهر الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، في بيانٍ رسمي، باستشهاد شخصين، إضافةً إلى إصابة عسكري سوري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأكّد مصدر عسكري سوري أنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.

وزادت حدّة الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية وعلى مقدّرات الجيش السوريّ، منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى" نظراً لما تشكله سوريا من جبهة مساندة وحاضنة وداعمة لقوى المقاومة.

وقد تنوّعت أشكال تلك الهجومات والاستهدافات، بين اعتداءات مباشرة على مواقع الجيش السوري ومراكز أبحاثه، وبين عمليات اغتيال لشخصيات مقاومة في العاصمة السورية دمشق، واستهدافات للبنية التحتية والأحياء المدنية في المدن السورية.