بالمسيّرات.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفاً حيوياً في أم الرشراش

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف مجاهديها هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة.

المقاومة العراقية وفي بيانها، أكدت أن هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لغزة، ورداً على مجازر الاحتلال في القطاع.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات فقط، من إعلان المقاومة الإسلامية العراقية تنفيذها عمليةٍ عسكرية ضدّ هدف حيويّ في أم الرشراش المحتلة، بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها العمليات النوعية التي تستهدف أهدافاً في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال بهدف إخراجها عن الخدمة.

وضمن سياسة التعتيم عن حجم خسائره، والتي يتّبعها في التعامل مع العمليات التي تنطلق من مختلف جبهات إسناد غزة ومقاومتها، لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بنشر أي معلومات بشأن عمليات المقاومة الإسلامية العراقية، إلا أن حديث الإعلام الإسرائيلي عن تأثير هذه العمليات وفاعليتها، يكشف حجم الورطة التي تعيشها "إسرائيل".