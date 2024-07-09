الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في فلسطين

الساعة 08:03 ص|09 يوليو 2024
الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في فلسطين
الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في فلسطين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، أن يكون الجو حاراً في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد الجوية: إنه في ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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