سريع: نفذنا والمقاومة العراقية عملية ضد هدف حيوي في "إيلات"

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليةٍ عسكرية ضدّ هدف حيويّ في أم الرشراش المحتلة، "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وقال سريع إنّه تمّ تنفيذ العملية، عبر استخدام "عددٍ من الطائرات المسيرة"، مؤكّداً وصولها إلى أهدافها بنجاح.

وأضاف سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكريةِ المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العُدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية مسؤوليتها ضمن العملية المشتركة، مؤكّدةً استمرارها في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة الفلسطينيين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين، من أطفالٍ ونساء وشيوخ.