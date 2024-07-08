لبنان: المقاومة تقصف مستوطنة "هغوشريم"‏ بـ"الكاتيوشا".. وتحقّق إصابات مؤكّدة في المنارة

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - إسناد المقاومة في غزة، عبر عمليات نوعية تطال مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، شمالي فلسطين المحتلة.

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، رداً على ‌‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنةـ وخصوصاً في بلدة كفر حونة.

وقصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة "هغوشريم" ‌‏بصلية من صواريخ "الكاتيوشا"، كما استهدفوا موقع الراهب بقذائف المدفعية، مؤكّدين إصابتهما، بصورة مباشرة.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابةً مباشرة.

إلى ذلك، زفّت المقاومة الإسلامية المجاهد مصطفى حسن سلمان، "أبا حسن"، (وُلِد عام 1991، ومن بلدة القليلة في جنوبي لبنان)، الذي ارتقى شهيداً في طريق القدس.

يد عام 1991، من بلدة القليلة في جنوبي لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.