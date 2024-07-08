"الأونروا": نحتاج إلى تأمين دخول ووصول شاحنات المساعدات إلى مقراتنا في غزة

الساعة 09:39 م|08 يوليو 2024
شاحنات المساعدات في طريقها إلى قطاع غزة
شاحنات المساعدات في طريقها إلى قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، اليوم الاثنين، أن وكالة الغوث تحتاج إلى تأمين دخول شاحنات المساعدات من معبري كرم ابو سالم ورفح جنوب قطاع غزة.

واوضحت الأونروا، في تصريح صحفي، أن الوكالة بحاجة إلى تأمين طرق لضمان وصول شاحنات المساعدات إلى مقراتها في القطاع.

 ووصفت الوضع في غزة بـ"كارثي" في ظل غياب الامدادات والمواد الاساسية.

 

 

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