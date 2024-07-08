هنية يحذر من التداعيات الكارثية في مدينة غزة وانعكاساتها على العملية التفاوضية

فلسطين اليوم

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اسماعيل هنية، اليوم الاثنين، اتصالات عاجلة مع الوسطاء القطريين والمصريين، محذرًا من التداعيات الكارثية لما يجري في مدينة غزة ورفح وغيرها في شمال وجنوب القطاع.

واكدت حركة "حماس"، في بيان، أن هنية أبلغ الوسطاء أن ما يجري من تهديد الاحتلال للأحياء من مدينة غزة وطلب إخلائها يعيد العملية التفاوضية لنقطة الصفر.

وأبلغ هنية، بحسب بيان "حماس"، الوسطاء أن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه يتحملان المسؤولية عن انهيار مسار العملية التفاوضية التي تجري في هذه الايام للتوصل إلى صفقة إطلاق نار وتبادل أسرى.