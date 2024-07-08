شهداء بقصف منازل في وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطنا وأصيب أخرين، اليوم الاثنين، إثر قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي على منزل في مخيم البريج شرقي وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، عن ارتقاء شهيد وثلاثة اصابات جراء استهداف منزل في البريج.

كما وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما اسفر عن ارتقاء شهداء واصابات بينهم اطفال.

وارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي، بحسب وزارة الصحة بغزة، إلى 38193 شهيد و87903 اصابة.