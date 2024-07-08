قناة عبرية: الجيش فشل في منع تسلل عناصر المقاومة إلى "كيبوتس بئيري"

فلسطين اليوم

اعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن التحقيق بشأن المعارك في "كيبوتس بئيري" عقب اقتحامه من المقاومة الفلسطينية يوم السابع من اكتوبر، يقدم غدًا الثلاثاء إلى رئيس هيئة اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي، هيرتسي هاليفي.

وأضافت القناة العبرية، أن التحقيق يشير إلى أن جيش الاحتلال فشل في مهته، ولم ينجح في منع تسلل عناصر "المقاومة" إلى الكيبوتس.

واشارت إلى أن الجيش فشل بحسب التحقيق في ذلك، بسبب كثرة مقاتلي "حماس" وفتح جبهات في نقاط مختلفة.