الخارجية الكويتية: استهداف الاحتلال لمقرات "أونروا" بغزة استخفاف بالأمم المتحدة

فلسطين اليوم

أدانت دولة الكويت، اليوم الإثنين، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، إن "استمرار استهداف مقرات الوكالة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر دليلا صارخا على استخفاف هذه القوات بالأمم المتحدة ووكالتها وقرارات مجلس الأمن".

وجددت الوزارة "مطالبات دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها"، مشددة على "أهمية محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

واستُشهد أمس الأول 16 مواطنا فلسطينيا وأصيب 50 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في النصيرات.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مقر رئاسة "الأونروا" في غزة، بعد تنفيذ سلسلة غارات عنيفة وإطلاق قنابل دخانية في محيطه وما زالت تتمركز فيه.

وأوضحت أن عشرات القناصة من جنود الاحتلال يعتلون بعض المباني المرتفعة في محيط مقر الأونروا.