الهلال الأحمر بغزة ينقل عشرات الاصابات إلى مستشفى الاندونيسي

الساعة 06:44 م|08 يوليو 2024
سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني
سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن نقل طواقمه الطبية عشرات الإصابات من مستشفى أصدقاء المريض في مدينة غزة إلى مستشفى الاندونيسي شمال القطاع.

وأضاف الهلال الاحمر، أن طواقمه الطبية نقلت ما لا يقل عن 30 إصابة وهم من المرضى الذين تم إخلاؤهم من المستشفى المعمداني يوم أمس عقب إخلائه جراء إنذار جيش الاحتلال الاسرائيلي بإخلاء أحياء شرقي مدينة غزة.

كلمات دلالية

مستشفى الاندونيسي قطاع غزة