الأونروا: مؤسساتنا دمّرت ونواجه خسارة جيل بأكمله في غزة

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن "50% من مؤسساتها في قطاع غزة دمرت، وقتل أكثر من 500 شخص أثناء وجودهم فيها.

وأضاف المفوض العام لـ"أونروا"، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن "نحو 250 ألف شخص هجروا من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة للمرة السادسة أو السابعة"، مشددًا على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأكد لازاريني قائلاً: "نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة"، مطالبًا بضرورة إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة.