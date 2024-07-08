أكثر من 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم أكثر من مئة وأربعين مستوطنا، منذ ساعات صباح، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه تم إغلاق باب المغاربة إيذانا بانتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، بعد اقتحام 144 مستوطنا منهم 40 من طلاب المعاهد والجامعات الدينية اليهودية، باحات الأقصى.

وأضافت أن المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين الداخلين إلى الأقصى، واحتجزت هويات عدد منهم، فيما قامت بتفتيش جميع الداخلين إلى المسجد على مختلف الأبواب.